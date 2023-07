'रेवड़ी कल्चर' ने राजस्थान और मध्यप्रदेश का किया बंटाधार, ये है भारी कर्ज में डूबे राज्यों की लिस्ट

Published: Jul 28, 2023 10:19:07 pm Submitted by: Shaitan Prajapat

These States Have The Highest Debt : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में बयान दिया है कि उनकी सरकार के पास पैसे नहीं है जो विकास के लिए खर्च किए जा सके। शिवकुमार ने कहा कि पांच गारंटी योजना को पूरा करने में सरकारी खजाना खाली हो गया है। कर्नाटक ही नहीं बल्कि कई राज्ये है जिन पर चुनावी रेवड़ियां सरकारी खजाने पर भारी पड़ा है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सहित कई राज्यों पर भारी कर्ज का भारी बोझ है।

किस राज्य पर कितना कर्ज