हरियाणा CM का बड़ा एलान, रक्षाबंधन पर 10-11 अगस्त को बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी महिलाएं

Rakshabandhan 2022: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए एक खास उपहार की घोषणा की है। खट्टर सरकार ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के मौके पर राज्य परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाएं निशुल्क यात्रा कर सकेंगी।

Free Bus Travel for Women on Haryana Transport Buses on RakshaBandhan