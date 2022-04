केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज

Delhi Government's Big Announcement: दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी टीकाकरण केंद्रों में मुफ़्त में कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगाने का आदेश जारी किया है।

Covid-19 Precuation Dose: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज सरकारी टीकाकरण केंद्रों में मुफ़्त लगाने की घोषणा की है। इसको लेकर आदेश भी जारी किये गए हैं। बता दें कि केंद्र सकरार ने प्रिकॉशन डोज प्राइवेट वैक्सिनेशन सेंटर पर उपलब्ध कराई है जोकि 18-59 साल के लोगों को लगाई जाएगी। हालांकि, इसके लिए एक फिक्स्ड रेट भी केंद्र ने तय किये हैं।

