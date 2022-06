सड़क पर गलत तरीके से खड़ी की गई गाड़ी की फोटो भेजने पर मिलेगा 500 रुपए का इनाम, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एलान

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गलत तरीके के सड़कों पर पार्क की गई गाड़ियों की तस्वीर भेजने वाले लोगों को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही वाहन मालिकों से 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही नियम बनेगा।

