Ganesh Chaturthi 2022: PM मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी गणेश उत्सव की बधाई

Published: August 31, 2022 10:14:18 am

देशभर में गणेश चतुर्थी पूजा की धूम है। गणेशोत्सव पर घर-घर में मंगलमूर्ति की स्थापना की जा रही है। शुभ मुहूर्त में लोग अपने घरों में बप्पा को बिराज रहे हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में विघ्नहर्ता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग घरों के साथ-साथ दफ्तर और चौराहों पर भी गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। इस दौरान कई जगहों पर समारोह भी आयोजित किए जा रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया के नारों से वातावरण गुंजायमान हैं। इस बीच देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को गणेशोत्व के महापर्व की बधाईयां दी हैं।

Ganesh Chaturthi 2022 PM Narendra Modi and President Draupadi Murmu Many Leader Wishes On Ganesh Festival