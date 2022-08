Delhi Crime: पहले टारगेट को बोलते हैं नमस्ते, फिर कर देते हैं कंगाल, पुलिस की गिरफ्त में आए दो आरोपी

Namaste Gang: दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ऐसे गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को लूटने से पहले उन्हें 'नमस्ते' बोलते थे। तीन दिन पहले ही इन आरोपियों ने स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था।

लूटपाट और चोरी के लिए अपराधी नए नए तरीके अपनाते हैं तो कुछ अजीबोगरीब नाम से अपना गैंग चलाते हैं। एक ऐसे ही गैंग ने दिल्ली में आतंक मचा रखा है। इनका स्टाइल ऐसा है कि पीड़ित के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर उसके साथ कब कैसे क्या हो गया। इस गैंग का नाम है नमस्ते गैंग जो पहले अपने टारगेट को नमस्ते बोलता है और फिर उसे कंगाल बना देता है। इस गैंग से जुड़े दो आरोपियों को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

Gang that greeted victims with Namaste before robbing them , arrested in Delhi