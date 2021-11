न स्कर्ट, न पैंट, इस स्कूल में स्टूडेंट्स पहनेंगे जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म

नई दिल्ली। लैंगिक समानता ( Gender Equality ) यानी जेंडर इक्विलिटी को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। देशभर में कई लोग इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा ही कदम केरल ( Kerala ) के एर्नाकुलम में देखने को मिला। जहां वलयनचिरंगारा में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में जेंडर इक्विलिटी यानी लैंगिक समानता का एक बेजोड़ उदाहरण पेश किया।

इस स्कूल में लड़के हों या लड़कियां.. दोनों के लिए एक जैसे ड्रेस कोड लागू हैं। यहां स्टूडेंट्स जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म ( Gender Neutral Uniform ) पहनते हैं। निर्णय को कुछ ग्रामीणों, शिक्षकों और छात्रों के माता-पिता के नेतृत्व में एक शांत क्रांति के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है - वे इसे 'तीन-चौथी क्रांति' कहते हैं।

