G-7 की बैठक में भारत को नहीं बुलाने की रिपोर्ट्स को जर्मनी ने किया खारिज

G-7 Summit: जर्मनी ने उन मीडिया रिपोर्ट्स के दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि भारत को इस वर्ष G7 शिखर सम्मेलन में जर्मनी आमंत्रित नहीं करेगा। उसने स्पष्ट कहा है कि ये सभी दावे निराधार हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है।

रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच पूरी दुनिया के अधिकतर देश यूक्रेन के साथ खड़े रहे। इन सभी के विपरीत भारत ने अपनी स्थिति तठस्थ रखी। अब भारत के स्टैन्ड को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि जर्मनी सरकार भारत से खुश नहीं है इसलिए वो भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित न करने पर विचार कर रहा है। इन रिपोर्ट्स के सामने आते ही जर्मनी हरकत में आया और तुरंत इसे फैक न्यूज करार दिया। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि वो भारत को आमंत्रित करेगा और उसके साथ ही कुछ और देशों को भी आमंत्रित करेगा।

