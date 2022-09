जम्म-कश्मीर में गुलाम नबी आजाद आज करेंगे रैली, नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान

Ghulam Nabi Azad: गुलाम नबी आजाद रविवार को अपने गृह राज्य जम्मू-कश्मीर से एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज वो जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे।

कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद आज जम्मू में अपनी पहली रैली करेंगे। इसी के साथ वो राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसमें कांग्रेस का साथ छोड़ चुके नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए खास तैयारियां भी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि आज वो अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं।

Ghulam Nabi Azad to hold first rally after quitting Congress in Jammu today