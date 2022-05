इस राज्य में हिंदू भी कर सकते हैं दो शादी, लेकिन माननी होंगी ये शर्तें

Goa Hindu 2 marriage: आपने अब तक सुन होगा कि कोई भी हिन्दू एक शादी से अधिक नहीं कर सकता ये कानून की नजर में अवैध होगा। पर गोवा में ऐसा नहीं है यहाँ एक हिन्दू दो शादियां कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे समझेंगे इस रिपोर्ट में..

देश में सिविल कोड (Uniform Civil Code) कब लागू होगा, इसका पता नहीं है। इस कानून पर लगातार बहस जारी है, लेकिन बात जब गोवा की आती है तो फिर हर कोई चौंक सकता है, क्योंकि यहां हिंदू धर्म के लोगों को दो शादी करने की इजाजत है। गोवा में मौजूद सिविल कोड के अनुसार हिंदू पुरुष दो शादी कर सकते हैं। जी हां, ये सच है, क्योंकि ये एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट से अलग है। वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर सभी धर्मों के लोग एक ही शादी कर सकेंगे।







Goa Hindu can have 2 marriage, know how and conditions