मिडिल क्लास वर्ग के लिए गुडन्यूज, मोदी सरकार अब देगी मुफ्त इलाज की सुविधा

केंद्र की मोदी सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार पर विचार कर रही है। इससे मिडिल क्लास वर्ग को लाभ मिलेगा। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना, वर्तमान में गरीब और कमजोर समूहों के लिए लागू है।

बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्च से मिडिल क्लास वर्ग को वित्तीय तौर पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब केंद्र सरकार मिडिल क्लास वर्ग को 5 लाख तक के मुफ़्त इलाज की सुविधा देने की योजना बना रही है। इसके लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करेगी। इस योजना को पीएम मोदी ने वर्ष 2018 में लॉन्च किया था जिसके तहत 10.74 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक के मुफ़्त इलाज की सुविधा दी गई थी।

Good news for Middle Class, Centre looks to expand Ayushman Bharat reach by reducing premium