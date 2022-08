गूगल भी मना रहा भारत की आजादी के 75 साल का जश्न, 'इंडिया की उड़ान' नाम से डिजिटल संग्रह किया लांच

India ki Udaan: भारत आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसी को देखते हुए गूगल ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग के साथ 'इंडिया की उड़ान' नाम से डिजिटल संग्रह लांच किया है। आइए जानते हैं आखिर "इंडिया की उड़ान" क्या है? इसके जरिए गूगल कैसे भारत की आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है।

Published: August 06, 2022 10:55:21 am

India ki Udaan: भारत आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है। इसके लिए देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके तहत ही हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर में तिरंगा फहराने और सोशल मीडिया पेजों, अकाउंटों पर तिरंगे को डीपी बनाने की अपील की है। वहीं गूगल इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के सहयोग के साथ 'इंडिया की उड़ान' नाम से डिजिटल संग्रह लांच किया है।

Google is also celebrating 75 years of India's independence, launched a digital archive named 'India ki Udaan'