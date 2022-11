गोपालगंज उपचुनावः सोशल मीडिया पर राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने की अफवाह, छह लोग गिरफ्तार

Gopalganj By-election 2022: बिहार के गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में आज उपचुनाव हो रहा है। अभी मतदान जारी है। इसी बीच राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने की अफवाह फैली। जिसके बाद अफरातफरी का माहौल बन गया।

Gopalganj By-election: Rumor of cancellation of Nomination of RJD candidate on social media, six Arrested