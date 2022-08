BJP के बड़े नेता और बिहार के पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का दिल्ली में निधन, तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि

Bihar Ex Minister Subhash Singh Death: बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री रहे सुभाष सिंह का आज निधन हो गया। वो दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करा रहे थे। जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

Updated: August 16, 2022 09:05:33 am

Bihar Ex Minister Subhash Singh Death: बिहार में आज महागठबंधन सरकार की पहली कैबिनेट का विस्तार होना है। कैबिनेट विस्तार से पहले बिहार के एक पूर्व मंत्री का निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री रहे सुभाष सिंह ने दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली।

