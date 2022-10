बिहार के गोपालगंज में अष्टमी पर बड़ा हादसा, थावे मंदिर में बेकाबू हुई भीड़, कई श्रद्धालु दबकर जख्मी

देशभर में दुर्गा अष्टमी का त्योहार धूम धाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों के साथ-साथ घरों में मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना हो रही है। हालांकि अष्टमी के इस त्योहार के बीच बिहार के गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आई है।

देश भर में महाष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर-घर में मां की पूजा अर्चना की जा रही है। यही वजह है कि, दुर्गा मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ी उमड़ रही है। इस बीच बिहार के गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर अष्टमी के मौके पर थावे मंदिर में भीड़ बेकाबु हो गई। थावे मंदिर को बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ में माना जाता है। यही वजह है कि, यहां पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रात के दो बजे से मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और ये भीड़ देखते ही देखते बेकाबू हो गई।

