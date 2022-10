अब पुलिस नहीं रोकेगी आपकी कार, गाड़ियों में लग रही BH सीरीज की नंबर प्लेट, जानें क्या है इसकी खासियत

भारत सरकार ने पूरे देश भर में पिछले साल एक नए BH सीरीज रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की है। इस BH सीरीज की नंबर प्लेट लगी गाड़ी को गाड़ी के मालिक एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होने पर बिना किसी कागजी प्रक्रिया के पूरे भारत में कहीं भी ले जा सकते हैं।

पूरे देश में निजी वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के एक राज्य से दूसरे राज्य तक आवाजाही करने के लिए, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई भारत सीरीज़ (BH-Series) को शुरू कर दिया गया है। पिछले साल सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेश की नई व्यवस्था पेश की थी, जिसके बाद अब तक 20,000 वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और वहां ट्रांसफर होने पर गाड़ियों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।

Government amends Bharat series number plate RULES in India, you may soon get BH plate for your car