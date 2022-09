PFI पर सरकार लगा सकती है प्रतिबंध, एक्शन के लिए सुरक्षा एजेंसियां बना रही रणनीति

PFI के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कई एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, जिसके खिलाफ देश में टेरर मॉड्यूल, देश विरोधी गतिविधियां फैलाने, विदेशी पैसों का यूज करते हुए आंतक को बढ़ावा देने सहित कई आरोप हैं। छापेमारी कार्रवाई के बाद सरकार PFI पर प्रतिबंध लगा सकती है।

Published: September 25, 2022 09:07:27 am

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ बीते गुरुवार 22 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)ने देशभर में छापेमारी की है, जिस दौरान 100 से अधिक PFI के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। इन सदस्यों से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिससे देश में टेरर मॉड्यूल फैलाने सहित सभी आरोपों से जुड़े सबूत जुटाए जा सकें। इसी पूछताछ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के पटना वाली रैली को टारगेट करने का खुलासा हुआ है, जिसके लिए PFI ने प्रशिक्षण भी दिया था। PFI का गिरफ्तार सदस्य शफीक पायेथ ने जांच एजेंसियों के सामने इससे जुड़े सभी राज उगले हैं।

Government can ban PFI, security agencies are making strategy for action