भारतीय मेडिकल छात्रों पर चीन ने लगा रखी है रोक, केंद्र सरकार ने की सीमाएं खोलने की बात, तो कहा - 'जल्द देंगे ढील'

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि केंद्र सरकार चीनी अधिकारियों के साथ भारतीय छात्रों की वापसी का मामला उठा रहा है। छात्रों के जल्दी चीन लौटने के लिए वापसी प्रक्रिया को शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।

चीन ने पिछले दिनों पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों के स्टूडेंट्स की वापसी की इजाजत दे दी थी लेकिन भारतीय स्टूडेंट्स की वापसी को लेकर चीनी अधिकारियों ने कोई ऐलान नहीं किया। इसे लेकर एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा कि भारत सरकार चीन के बीजिंग स्थित भारतीय एंबेसी और दिल्ली में चीनी अधिकारियों के साथ इस पर बातचीत कर रही है। बता दें, बीजिंग के COVID-19 प्रतिबंधों के कारण हजारों भारतीय छात्र दो साल से अधिक समय से चीन नहीं लौट पा रहे हैं।

Government In Touch With China For Return Of Thousands Of Medical Students