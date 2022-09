एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर सरकार देगी दो से पांच हजार रुपए तक का नगद इनाम

Good Samaritan Scheme: सड़क हादसों में जख्मी हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए प्रेरित-प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने गुड समारिटन स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत घायलों को असप्ताल पहुंचाने पर दो से पांच हजार रुपए का नगद इनाम मिलेगा।

Government will give two to five thousand cash reward for helping injured person in accident