एक्सप्रेसवे पर बनेंगे हैलीपैड, जानिए सड़क के किनारे कौन-कौन सी मिलेंगी सुविधाएं

expressway: हर साल भारत में 5 लाख से अधिक सड़क हादसे होते हैं, जो दुनिया भर में होने वाले कुल सड़क हादसों का 11% है। इसे कम करने के लिए सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे हैलीपैड सहित कई ऐसी सुविधाएं लाने जा रही है, जिससे सड़क हादसों से होने वाली मौतों को कम किया जा सके।

expressway: देश में हर साल 5 लाख से अधिक सड़क हादसे होते हैं। इन सड़क हादसों में बहुत लोगों की मौत होती है, इनमे अक्सर ऐसे लोग भी होते है जिनको अगर समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए या समय पर सही इलाज मिल जाए तो तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इन्ही सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि देश में हाइवे और एक्सप्रेसवे के किनारे कई ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जो इमरजेंसी में बहुत काम आएंगी।

Helipad will be built on the expressway, know what facilities will be available on the side of the road