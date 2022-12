5 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच SBI जारी करेगा चुनावी बॉन्ड

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 5 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच चुनावी बॉन्ड जारी करेगा। यह बॉन्ड SBI कुल 29 ब्रांचों से जारी करेगा, जिन्हें किसी भी 29 ब्रांचों में ही जमा करके पेमेंट लिया जा सकता है।

Govt allows sale of electoral bonds through 29 SBI branches from Dec 5-12