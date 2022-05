इलेक्ट्रिक स्कूटरों में क्यों लग रही है आग, केंद्रीय जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आई वजह

EV Fires: देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भी चिंता जाहिर की है। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं पर अब सरकारी समिति की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें आग लगने के पीछे का मूल कारण बताया गया है।

Govt Panel Electric Vehicle: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों आग लगने की घटनाओं ने इसकी सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसपर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की शुरुआत है और इस तरह की घटनाएं उद्योग में बाधा डाल सकती हैं। सरकार ऐसी कोई लापरवाही नहीं चाहती है क्योंकि हर एक मानव जीवन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाली आग की घटनाओं को देखते हुए एक जांच समिति गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट में आग लगने के कारणों का खुलासा हुआ है।

Govt Panel finds defect in battery cells in almost all EV Fires