मोदी सरकार ने 54 चीनी ऐप्स पर लगाया बैन, बताया सुरक्षा का खतरा

विदेशी मुल्कों को डेटा कर रहे थे ट्रांसफर

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि ये ऐप चीनी ऐप्स विदेशी देशों में भारतीय यूजर्स का संवेदनशील डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। एक अधिकारी ने कहा कि भारत में प्ले स्टोर पर 54 ऐप्स पहले ही ब्लॉक कर दिए गए हैं। इन एप्लिकेशन को ब्लॉक करने के लिए Google के Play Store सहित शीर्ष ऐप स्टोर को भी निर्देशित किया है।





Govt of India to ban 54 Chinese apps that pose a threat to India’s security: Sources