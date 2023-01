कपिल सिब्बल का बड़ा आरोप- न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है सरकार

कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। वहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की बराबरी कर पाना मुश्किल हो रहा है।

Govt wants to capture last citadel of freedom; assault on higher judiciary ‘ill-advised’: Kapil Sibal