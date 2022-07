आप का बड़ा दावा- गुजरात में शराबबंदी, फिर भी 15 साल में 845 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मरे

गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने की वजह से अभी तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना को लेकर अब विपक्षी दल सवाल उठाने लगे हैं। गुजरात चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में जुटे आप के तीन नेताओं ने एक साथ इस मसले पर सरकार को घेरा है।

Gujarat a Dry State But 845 People Died in last 15 years says AAP