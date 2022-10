BJP की रैली में दिखे केजरीवाल को डिनर पर बुलाने वाले ऑटो ड्राइवर, कहा- 'हम तो मोदी के आशिक है'

बीते दिनों गुजरात में अरविंद केजरीवाल को अपने घर डिनर पर बुलाने वाला ऑटो ड्राइवर आज बीजेपी की रैली में दिखा। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने बेहद बेबाकी से कहा कि वो मोदी के आशिक हैं।

Gujarat Auto Driver who Invited Arvind Kejriwal to his House for dinner Turn out modi fan