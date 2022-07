Gujarat Riots: तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व IPS अधिकारी को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Gujarat : एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अफसर आरबी श्रीकुमार को कोर्ट से झटका लगा है। दोनों पर ही गुजरात दंगों से जुड़े मामले में निर्दोष लोगों को फँसाने का आरोप है।

गुजरात दंगा मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अफसर आरबी श्रीकुमार को आज सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सेशन कोर्ट पहले इस मामले में शुक्रवार को फैसला देने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसमें एक दिन की देरी के बाद फैसला आया है। फिलहाल इस मामले में कोर्ट का विस्तृत फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया है। इन दोनों पर गुजरात दंगे से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं।

Gujarat : Bail application ofTeesta Setalvad and former IPS officer RB Sreekumar rejected by the Sessions Court