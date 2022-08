गुजरात: दो साल पहले 13 करोड़ से बनी पुल का एक हिस्सा बारिश में 30 फीट धंसा, रस्सी व सीढ़ी से आर-पार हो रहे लोग

Gujarat News: इन दिनों देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात के साथ-साथ हिमालयी राज्यों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। इस बीच बारिश से सड़क और पुल को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। जिन पुलों के निर्माण में लापरवाही बरती गई उनकी हालत और खराब है।

Gujarat Bridge on Karjan River in Narmada District collapsed due to rain