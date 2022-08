गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार में बड़ा फेरबदल, दो मंत्रियों से छीना गया प्रभार

Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरात में विधासनभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार में बड़ा फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दो मंत्रियों से प्रभार वापस ले लिया है। जिन दो मंत्रियों से प्रभार वापस लिया गया है, वो गुजरात बीजेपी के बड़े नेता हैं।

Gujarat CM Taken Revenue Ministry From Rajendra Trivedi & Road and Building Ministry From Purnesh Modi Before Assembly Election