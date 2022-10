Gujarat Election 2022: गुजरात में फिर दो दिन का दौरा करेंगे केजरीवाल, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित

गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात में एक्टिव हो गई है। आप के बड़े नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे है। इस बीच बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे है।

जैसे-जैसे गुजरात में विधानसभा चुनाव (गुजरात विधानसभा चुनाव 2022) नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अक्सर गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गुजरात आने वाले हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल 8 और 9 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ इस दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे। गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल मिशन 2022 के लिए आम आदमी पार्टी के अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अपने इस गुजरात दौरे के दौरान वह पांच जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

Arvind Kejriwal will visit Gujarat on October 8 and 9 and address various public meetings