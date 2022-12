गुजरात चुनावः कांग्रेस प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, 15 Km तक दौड़कर बचाई जान, BJP पर आरोप

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 05, 2022 09:18:25 am

Gujarat Election 2022: गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले बनासकांठा जिले की अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सुरक्षित दांता सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक कांति खराड़ी पर हमला हुआ। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार लधु पारघी ने उन पर हमला किया।

Gujarat Election 2022: Attack on Congress Candidate Kanti Kharadi just before voting