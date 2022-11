Gujarat Election: 'BJP आपको आदिवासी नहीं वनवासी कहती है', गुजरात में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बोले राहुल गांधी

Gujarat Election: गुजरात के सूरत में विधानसभा चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने BJP पर जमके निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी लोगों को बताया।

Gujarat Election: 'BJP calls you tribals, not tribals', Rahul Gandhi said while addressing an election rally in Gujarat