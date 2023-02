गुजरात हाईकोर्ट को मिलीं पहली महिला चीफ जस्टिस, लेकिन मात्र 9 दिनों का होगा कार्यकाल

Gujarat High Court: गुजरात हाईकोर्ट को आज पहली महिला मुख्य न्यायधीश मिली। जस्टिस सोनिया जी गोकानी ने गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश पद की शपथ ली। लेकिन वो इस पद पर मात्र 9 दिनों तक ही रहेंगी। आयु सीमा के चलते सोनिया जी गोकानी 25 फरवरी को रिटायर हो जाएगी।





Gujarat High Court gets its first female Chief Justice but only for 9 days