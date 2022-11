गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद BJP में शामिल हुए सीनियर नेता हिमांशु व्यास

Submitted by:

Gujarat Himanshu Vyas joins BJP: गुजरात में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमांशु व्यास ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने से कुछ ही घंटों पूर्व हिमांशु ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था।

Gujarat: Himanshu Vyas joins BJP, hours after resigning from the Congress