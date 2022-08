गुजरात के जामनगर में मुहर्रम पर बड़ा हादसा, ताजिया जुलूस में करंट लगने से दो की मौत, कई घायल

गुजरात के जामनगर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के मुहर्रम की पूर्व संध्या पर ताजिया जुलूस में बड़ा हादसा हो गया। जुलूस में करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

गुजरात से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के जामनगर में मुहर्रम की पूर्व संध्या पर बड़ा हादसा हो गया। शहर में निकाले जा रहे ताजिया जुलूस के दौरान करंट लगने से हड़कंप मच गया। बिजली का झटका लगने से जहां दो लोगों की मौत हो गई वहीं कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, जब जुलूस शहर के धारानगर मोहल्ले से गुजर रहा था, उसी दौरान ये घटना घटी। मुस्लिम समुदाय के लोग कर्बला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाते हैं।





