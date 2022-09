गुजरात: जिग्नेश मेवाणी और कांग्रेस के 14 विधायक विधानसभा से निलंबित, मार्शलों ने निकाला बाहर

निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 14 विधायकों को गुजरात विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, जिन्हें मार्शलों ने विधानसभा से बाहर निकाला। इसके बाद जिग्नेश मेवाणी ने ट्वीट करते हुए निलंबित करने के कारणों के बारे में बताया।

गुजरात विधानसभा में अशोभनीय आचरण करने के आरोप के साथ निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और कांग्रेस के 14 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सभी 15 विधायकों को मार्शलों की मदद से सदन के बाहर निकाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष सुखराम राठवा ने आंदोलनकारी सरकारी कर्मचारियों, किसानों, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर आधे घंटे की विशेष चर्चा की मांग की, जिसे स्पीकर निमाबेन आचार्य ने ठुकरा दिया।

