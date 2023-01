2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, गुजरात की जीत पर अमित शाह का बड़ा दावा

Submitted by:

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे।

Gujarat poll result show Narendra Modi will be re-elected PM in 2024: Amit Shah