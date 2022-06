सहारनपुर के Gupta Brothers ने दक्षिण अफ्रीका में कैसे खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, अब क्यों हुए गिरफ्तार?

दक्षिण अफ्रीका के चर्चित गुप्ता परिवार Gupta Brothers के दो भाइयों को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। गुप्ता बंधुओं पर आरोप है कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा jacob Zuma के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया। 2016 से गुप्ता बंधुओं के दिन बुरे होने शुरू हुए। जिसके बाद इन तीनों को दक्षिण अफ्रीका छोड़ना पड़ा था।

Gupta Brothers Saharanpur to South Africa Journey: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दक्षिण अफ्रीका जाकर अरबों का कारोबार खड़ा करने वाले गुप्ता ब्रदर्स Gupta Brothers आज फिर चर्चा में है। कारण है गुप्ता ब्रदर्स के दो भाइयों की गिरफ्तारी। दरअसल दुबई से दो गुप्ता भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार कर लिया है। किसी समय में गुप्ता बंधुओं की गिनती दक्षिण अफ्रीका के सबसे अमीर कारोबारियों में होती थी, लेकिन बीते कुछ साल से इनके सितारे गर्दिश में थे।

