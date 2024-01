गुरुद्वारे के ग्रंथी पर रेप का लगा आरोप, पहले नाबालिग से किया बलात्कार फिर बहन से भी की कोशिश, फोटो कर दी लीक

Submitted by:

पंजाब के एक 28 वर्षीय ग्रंथी पर नाबालिग का बलात्कार करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं ग्रंथी ने लड़की की बहन से भी बलात्कार करने की कोशिश की। ग्रंथी ने लड़की की अश्लील तस्वीरें कई लोगों को वॉट्सऐप पर भेजकर सार्वजनिक कर दी।

Rape of Minor girl by Granthi in Punjab: पंजाब के सुल्तानपुर लोधी स्थित गांव के बड़े गुरुद्वारे के ग्रंथी पर यह आरोप लगा है कि उसने एक नाबालिक लड़की का रेप किया। पीड़िता की बहन से रेप करने की कोशिश की और इस घटना पर मुंह ना खोलने का दबाव बनाने के लिए आपत्तिजनक तस्वीर सार्वजनिक करने की धमकी भी दी। इन लड़कियों की मां ने दावा किया कि ग्रंथी उनके गांव का था। आरोपी एक बड़े गुरुद्वारे में काम करता था और अक्सर उनके घर आता था।