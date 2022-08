गुरुग्राम के प्राइवेट स्कूल में 11 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत, सीढ़िया चढ़ते समय बेहोश होकर गिरी और निकल गई जान

Gurugram News: गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में 11 साल की बच्ची की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। क्लास-4 की छात्रा की स्कूल परिसर में हुई मौत से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की।

Published: August 23, 2022 10:31:35 am

Gurugram: 11 year old student found dead under suspicious circumstances at private school