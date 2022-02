गुरुग्राम में अपार्टमेंट की छत ढहने से 1 की मौत, कई के दबे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी

पहले छठी मंजिल के अपार्टमेंट का फर्श गिरा

शुरुआती खबरों में कहा गया है कि किन्टेल्स पाराडिसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में छठी मंजिल के अपार्टमेंट के लिविंग रूम का फर्श सबसे पहले नीचे गिरा। इसके बाद उसके नीचे की छतें और फर्श सीधे नीचे गिर गए। हालांकि, छठे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक कुछ फ्लैट खाली थे, उनमें कोई नहीं रहता था। राहत और बचाव कार्य जारी है। एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के साथ अर्थ-मूविंग (मलबा हटाने में काम आने वाली मशीन) मशीन और एक दमकल वाहन तैनात किया गया।





A portion of the roof of the sixth floor of D tower of Chintels Paradiso housing complex in Gurugram's Sector 109 has collapsed. Administrative officers and NDRF & SDRF teams are on the spot. Rescue operation is underway: Haryana Govt pic.twitter.com/JOn3AeHjEr