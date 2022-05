बारिश के बीच गुरुग्राम DC ने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए जारी की एडवाइजरी

Work From Home: भारी बारिश और बारिश के पूर्वानुमान के बीच गुरुग्राम के DC ने निजी संस्थानों और कॉर्पोरेट कार्यालयों के कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। आज सुबह से ही तेज बारिश हुई जिसके कारण गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न हो गई जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

Updated: May 23, 2022 03:00:13 pm

Work From Home:आंधी-तूफान के साथ हुई भारी बारिश के कारण सोमवार सुबह पूरे गुड़गांव में जलभराव के बाद सड़कों में जाम देखने को मिला। वहीं मौसम विभाग की ओर से अभी भी तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जिसके बाद गुरुग्राम प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। डीसी कार्यालय की ओर से जारी एडवाइजरी में निजी संस्थानों और कॉरपोरेट कार्यालयों के कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है।

Gurugram DC issues advisory to employees to work from home amid rain