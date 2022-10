गुरुग्राम की महिला ने स्मार्टवॉच के जरिए मोबाइल स्नैचर का लगाया पता, घूंसा मारकर लिया वापस

गुरुग्राम में एक महिला ने स्मार्टवॉच के जरिए तीन घंटे सड़कों पर घूम कर अपने मोबाइल का पता लगाया, जिसे व्यक्ति छीन कर ले गया था। महिला ने मोबाइल को ट्रैक करके आरोपी व्यक्ति के सिर पर घूंसा मारकर अपने मोबाइल को वापस ले लिया।

Published: October 05, 2022 09:43:48 am

आपने मोबाइल स्नैचिंग की खबर तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन ये खबर उन खबरों से अलग है। पुसिल ने बीते दिन मंगलवार को बताया कि पालम विहार के सेक्टर 23 में एक व्यक्ति ने महिला का मोबाइल छीन लिया, जिसने खुद से आरोपी का पता लगाकर अपना मोबाइल वापस ले लिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना 28 अगस्त शाम 6 बजे की आसपास की है। 28 साल की पल्लवी कौशिक हुडा मार्केट से किराने की खरीदारी कीं।

Gurugram woman traces phone snatcher with smartwatch, hits him, grabs it back