Legal News: साथ रहना दिव्यांग बच्चे का अधिकार, पिता का नहीं हो सकता तबादला: हाईकोर्ट

नई दिल्लीPublished: Dec 01, 2023 09:12:07 am Submitted by: Swatantra Mishra

Disabled child has right to stay with his father: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि वैसे सरकारी कर्मचारी को अपनी पसंद का पोस्टिंग पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन कुछ विशेष मामलों में ऐसा संभव हो सकता है।