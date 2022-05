ज्ञानवापी मस्जिद मामलाः सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई एक और याचिका, जानिए क्या की गई मांग

ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उठे विवाद में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक और नई याचिक दायर की गई है। ये याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है। उन्होंने इस याचिका के जरिए देश की शीर्ष अदालत से खास मांग की है।

Published: May 23, 2022 11:52:18 am

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद सेशंस कोर्ट से ट्रासंफर किए जाने के बाद सोमवार को इस मामले पर अहम सुनवाई होना है। लेकिन इस सुनवाई से पहले ही देश की सर्वोच्च अदातल में एक और नई याचिका दायर की गई है। ये याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है। इस याचिका के जरिए उपाध्याय ने देश की शीर्ष अदालत से खास मांग की है। वकील उपाध्याय ने याचिका के जरिए मांग की है कि, उनका पक्ष भी सुना जाए. उन्होंने कहा कि ये मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। दरअसल, जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में पहली बार केस ओपन होगा और केस की रोजाना सुनवाई भी की जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।

