Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, याचिका दाखिल

वाराणसी ज्ञानवापी केस मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। वहीं सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि, वो खुद इस मामले को देखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर CJI की अगुआई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई।

Published: May 13, 2022 12:04:53 pm

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामला अब देश की शीर्ष अदालत में पहुंच गया है। कोर्ट कमिश्नर की ओर से सर्वे कराए जाने के आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए अजय मिश्रा, अजय सिंह और विशाल सिंह की अगुवाई में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फाइलों पर गौर करने के बाद फैसला लेंगे।

Gyanvapi Masjid Case Comes To Supreme Court Masjid Committee Seeking Stay On Survey