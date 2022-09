तमिलनाडु में 282 बच्चे H1N1 वायरस से हुए संक्रमित, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं

तमिलनाडु में 282 बच्चे H1N1 वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मा॰ सुब्रमण्यम ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने H1N1 वायरस के लक्षण बताते हुए बच्चों के साथ ही माता-पिता को भी सतर्क रहने के लिए कहा।

कोरोना महामारी के बाद तमिलनाडु में H1N1 वायरस का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मा॰ सुब्रमण्यम ने चेन्नई के एग्मोर में बच्चों के अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि राज्य में 282 बच्चे H1N1 वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 13 बच्चे सरकारी अस्पताल, 215 बच्चे निजी अस्पतालों और 54 बच्चे घरों में आइसोलेशन हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने उन सभी खबरों का खंडन किया जिसमें बताया गया है कि राज्य में H1N1 वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण अस्पतालों की क्षमता कम हो गई है।

H1N1 virus detected in 282 children in Tamil Nadu, Health Minister Ma. Subramanian says no need to panic