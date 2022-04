5 साल पहले महाराष्ट्र से भटक गया था दिव्यांग, आधार कार्ड के कारण मिला परिवार से

आधार कार्ड ने 5 साल पहले बिछड़े एक दिव्यांग को उसके अपने परिवार से मिला दिया है। ये मासूम 10 जून 2017 को जलगांव के रेलवे स्टेशन से परिजनों से बिछड़ गया था और एक ट्रेन में बैठक जबलपुर पहुंच गया था।

भारत सरकार जब आधार कार्ड लेकर आई थी तब किसे पता था कि इसके अनेक फायदे भी होंगे। अब ये परिवार से जोड़े रखने का माध्यम भी बन रहा है। आधार कार्ड ने एक बिछड़े बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया है। एक दिव्यंग बच्चा जो महाराष्ट्र से जबलपुर चला गया था वो पाँच सालों बाद आधार कार्ड के कारण अपने परिवार से मिला है। अब ये बच्चा प्रशासनिक कार्रवाई पूरी होने के बाद अपने परिजनों के साथ घर जा सकेगा।

A handicapped child meet his family after 5 years because of Aadhar Card