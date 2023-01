'आरोपी को फांसी दो': कार से घसीटकर लड़की की मौत पर बोले केजरीवाल

दिल्ली में कार सवार युवकों ने नए साल के जश्न दौरान एक 20 साल की लड़की को लगभग 4 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शर्मनाक बताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

'Hang accused': Arvind kejriwal on woman who died after she was dragged by car