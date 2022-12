'अगर हमारी गलती है तो हमें फांसी पर लटका दो', अमित शाह के चीन प्रेम वाले बयान पर बोले खरगे

भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अरुणाचल प्रदेश में 9 दिसंबर को हुई हिंसक झड़प के मुद्दे पर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल कर रही हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का बड़ा आरोप लगाया है, जिसपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पलटवार किया है।

'Hang us if we are at fault', says Mallikarjun Kharge on Amit Shah's statement of love for China